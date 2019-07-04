İngiltere Konsolosluğundan vize alamayan sanatçı Suavi sitem etti

Suavi, Londra'da konser vermek için İstanbul'daki İngiltere Konsolosluğuna başvuru yaptı. Ancak sanatçının tüm orkestrasının vize alıp kendisi alamayınca sosyal medya hesabından sitem etti.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Londra'daki konser için tüm hazırlıklarını yapan Suavi, Twitter hesabından şu açıklamayı yaparak sitem etti:

"İstanbul İngiltere Konsolosluğu, 14 Temmuz Londra konserim için 5 günlük ve 3100 TL ödediğim başvurumu aldı, 2 hafta bekletti ama yine de vize vermedi. İngiltere'nin İstanbul Konsolosluğu vize yetkililerini şiddetle kınıyorum. Bu resmen utanmazlıktır. Hadsizliktir. Küstahlıktır. Yazıklar olsun hepinize!

"ÜLKENİN SANATÇISINA SAYGISIZLIKTIR"

Ben konsolosluğa ulaşamıyorum, bu nedenle;Ülkemin Kültür Bakanı'nı veya üst düzey yetkililerini, bu olayı çözmek için müdahale etmeye davet ediyorum. Bu yapılan ayıptır, ülkenin sanatçısına saygısızlıktır. Ben 50 yıllık müzisyenim. Suç ne? İltica etmemden mi korkuyorlar?

"YAPILAN TEK KELİMEYLE DENSİZLİKTİR"

Bu arada, orkestramın tüm müzisyenlerine 6 ay vize vermiş olan İngiltere/İstanbul vize bürosu her nedense, yalnızca beni "sakıncalı" bularak adeta bu konserimi sabote etmiştir. Bir kere daha kınıyorum. Bu yapılan tek kelimeyle densizliktir.

"SORUN VARSA DEŞİFRE EDİN UTANAYIM"

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Sn. Judith Slater'e de yazdım ama, henüz bir yanıt alamadım. Dilerim bir dönüş alabilirim. Bir kaç gündür adeta çırpınıyorum. İngiltere tüm orkestrama vize verdi ama bana vermedi! Tamam da neden? Bu konuya sahip çıkacak tek yetkili yok mudur? Bu kadar mı sahipsiz bu durum. Bunun mantıklı bir nedeni olamaz, %100 eminim ama neden? Bir sorun varsa deşifre edin utanayım.