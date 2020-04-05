İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinden olan İngiltere'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 621 kişi artarak 4 bin 934 oldu.

05.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:58
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 66 bin 497 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 220 bini aştı. Kovid-19 salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İngiltere'de ise ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 621 kişi artarak 4 bin 934 oldu.

VAKA SAYISI 47 BİNİ AŞTI

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu. Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor. İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNDEKİ ARTIŞ ORANI AZALIYOR

Öte yandan, İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlerdeki artış oranı azalıyor. Ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu.

ABD'DE BİR GÜNDE BİN 105 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de de bilanço ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 105 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 7 bin 163'e yükseldi. son 24 saatte yaşanan bu ölümler tüm dünyada salgın kaynaklı en fazla kayıp olarak tarihe geçti. ABD'de vaka sayısı ise 300 bine yaklaşmış durumda.

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Avrupa ülkesi İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti

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