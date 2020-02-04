İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak

04.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:07

İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ya da yanlış ameliyat etmek suçundan üç yıl önce 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ian Paterson adlı görğüs cerrahıyla ilgili bağımsız soruşturma tamamlandı.

Paterson'un cerrahlık yaptığı 14 yıl içinde ölen 23 hastasıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.

11 BİN HASTASI YENİDEN MUAYENE EDİLECEK

2018'de başlatılan soruşturma sonunda yayımlanan raporda, Paterson'un 11 bin hastasının yeniden muayene edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Paterson'un birlikte çalıştığı başka bir doktor mahkemeye sevk edilirken, beş diğer meslektaşı hakkında da soruşturma başlatılması istendi.

Raporda, "Her seviyedeki kaçınma ve inkar kültürünün" Paterson'un bu kadar süre boyunca yanlış ve gereksiz ameliyatlar yapmasına izin verdiği vurgulandı.

YASA DIŞI 'GÖĞÜS ARASI MASTEKTOMİSİ'

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesinde ve özel hastanelerde çalışan Paterson, 2017'de 17 ayrı "kasıtlı yaralama" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra Temyiz Mahkemesi, Paterson'un cezasını 20 yıla çıkardı.

Mahkeme kayıtlarında Paterson'un birçok hastasına yasal olmayan "göğüs arası mastektomisi" yaptığı belirtiliyor. Bu yöntemde memenin tamamı alınmıyor, göğüs arasına gelen üst bölümü kalıyor. Dışarıdan hastanın iki memesi de varmış gibi görünüyor. Ancak uzmanlar, geride doku bırakıldığı için kanser bir süre sonra geri geliyor.