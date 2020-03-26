İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
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İngiltere, Güncel
BBC

İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü

Koronavirüse karşı yeterli önlem almamakla eleştirilen İngiltere'de 'öncelikli hasta olmadığı' gerekçesiyle evde kalması söylenen bir kadın öldü. Üç çocuk annesi olan 36 yaşındaki kadın, acil sağlık hattından gelen "Evde kalın" tavsiyesinden bir gün sonra yaşamını yitirdi.

26.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:15
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüsü belirtileri nedeniyle acil sağlık hattını arayan ancak kendisine evde kalması gerektiği söylenen üç çocuk annesi 36 yaşındaki bir kadın ertesi gün öldü. Kayla Williams'ın eşi Fabian Williams, "Karım öksürüyordu, ateşi yüksekti. Şiddetli göğüs ve mide ağrısı vardı. Ben telefondayken eşim kusuyordu. Ama öncelikli hasta olmadığı ve evde kalması gerektiği söylendi" dedi.

'ÖNCELİKLİ HASTA DEĞİL' DEDİLER

Guardian gazetesine göre temizlik işçisi olarak çalışan Fabian Williams, geçtiğimiz cuma günü eşinin durumunun kötüleşmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği acil numarasını aradı. Telefonda Williams'a eşini yere yatırması ve vücudunu düz tutması istendi. Bir süre sonra eve gelen sağlık görevlileri bazı testler yaptı. Williams'a göre ambulans görevlisi öncelikli hasta olmadığı için eşinin hastaneye götürülmeyeceğini söyleyerek dışarı çıktı. Bu görevli dışarıda yazdığı raporunu kapının altından attı.

"BEN YAN ODADAYKEN ÖLDÜ"

Williams ertesi gün eşinin durumunun ağırlaştığını belirterek şunları anlattı: "Banyo yaptırdım ve giyinmesine yardım ettim. Çorba içirdikten sonra dinlenmesi için salona götürdüm. Biraz dinlenmek için odaya gittim. Döndüğümde eşimi başı öne düşmüş halde buldum. Ölmüştü. Eşimi yere yatırdım ve tekrar 999'u aradım. Kalp masajı yapmamı istediler. Kısa bir süre sonra üç araba ve bir ambulans geldi. Eşimi hayata döndürmeye çalıştılar ama başaramadılar."

"POLİS BULAŞMASIN DİYE İÇERİ GİRMEDİ"

"Ardından eve gelen polisler içeri girmedi. Bir saat sonra da koruyucu giysiler içindeki görevliler eşimi ceset torbasıyla götürdü. Bana hiçbir bilgi vermediler. Sadece kendimi izole etmem gerektiğini söylediler."

Guardian'ın ulaştığı belgelere göre ambulans görevlisi ilk raporunda "Covid-19? Belirtiler: Kuru öksürük, başağrısı… Göğüste ağrı" yazdı. Raporda hastaya ateş düşürücü ilaçlar verilmesi tavsiye edildi.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 578'E YÜKSELDİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu.

İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
BBC

Haberin Videosu:

İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü

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