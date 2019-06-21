İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greepeace üyesini yaka paça dışarı attı

Kamuoyunda tepki çeken olay dün başkent Londra'da Maliye Bakanı Philip Hammond'ın yıllık Mansion House toplantısında ekonomi üzerine yaptığı konuşma sırasında gerçekleşti.

Bu esnada takım elbiseli ve kırmızı giysili Greenpeace aktivistleri iklim değişikliğini protesto etmek için salona girdi.

Videoya alınan olayda, Muhafazakâr Partili Mark Field sandalyesinden kalkarak kadın protestoculardan birini sütunlardan birine doğru kabaca iterken görülüyor. Kadının boğazına sarılan Field daha sonra onu ensesinden iterek salonun dışına sürüklüyor.

Yapılan çağrı üzerine polis olay yerine gelerek protestocuları dışarı çıkardı. Yapılan açıklamada, "Eylemciler işbirliği yaptılar ve mekanı terk ettiler. Gözaltı işlemi yapılmadı" denildi.

SİLAHLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

İçgüdüsel hareket ettiğini söyleyerek kendisini savunan Field, kadının silahlı olabileceğinden korktuğunu söyledi. Field, "Güvenlik görevlisi yoktu ve bir anlığına gerçekten silahlı olabileceğinden endişe ettim" dedi.

Yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Field, protestocuya seslenerek "Koşulsuz özür diliyorum" diye konuştu.

Muhalefet milletvekilleri Field'ın istifa etmesi ya da görevden alınması çağrısında bulunurken, politikacı hakkında soruşturma başladı.

"PARLAMENTOMUZDA YERİ OLMAMALI"

Kadınlar ve Eşitlik Sekreteri Dawn Butler, "Bu korkunç, (Field) derhal uzaklaştırılmalı ya da kovulmalı" dedi.

İşçi Partisi'nden Tonia Antoniazzi, "Barışçıl bir protestocuya bu şekilde davranan birinin parlamentomuzda yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Partisi başkanı Brandon Lewis, insanın bu sabah yayınlanan videoya bakıp utanmamasının mümkün olmadığını söyledi.

Öte yandan Mark Field'a sahip çıkanlar da oldu. Yine Muhafazakâr Parti'den Sir Peter Bottomley, bakanın 'yanlış bir şey yapmadığını' iddia ederken, Liberal Demokrat vekil Chuka Umunna ise davranışın 'tamamen kabul edilebilir' olduğunu savundu.

Greenpeace ise yaşananları 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Field'in davranışı nedeniyle arkadaşlarının 'şok içinde' olduğunu söyleyen örgüt, siyasetçilerden ve kamuoyundan gelen desteğe de teşekkür etti.