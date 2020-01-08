İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı
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İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurdu. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti.

08.01.2020 22:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:50
İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı

Kraliçesi Elizabeth'in torunu ve Sussex Dükü ile eşi , İngiliz kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeleri olmaktan çekilerek maddi açıdan bağımsız olacakları bir işte çalışmak istediklerini açıkladı.

"YENİLİKÇİ BİR ROL OLUŞTURMAYA KARAR ALDIK"

Sussex Dükü ve Düşesi, 'aylarca süren tefekkür ve iç müzakereler sonucu' kraliyet ailesi içerisinde yenilikçi bir yeni rol oluşturmaya başlama kararı aldıklarını belirtti.

"MADDİ AÇIDAN BAĞIMSIZ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Çift, yaptıkları açıklamada, "Kraliyet ailesinin üstdüzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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: İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı
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