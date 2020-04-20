İngiltere'de Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının klinik denemelerine başlanacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'de Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının klinik denemelerine başlanacak - Haberler
Southampton, İngiltere, Güncel

İngiltere'de Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının klinik denemelerine başlanacak

İngiltere'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağışıklık sağlaması hedeflenen bir potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı duyuruldu.

20.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:14
İngiltere'de Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının klinik denemelerine başlanacak

İngiltere'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağışıklık sağlaması hedeflenen bir potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı duyuruldu.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubu tarafından geliştirilen ürün 18 ila 55 yaşlarındaki 510 gönüllü üzerinde denenecek.

Oxford Üniversitesi ve Southampton Üniversitesindeki araştırma merkezlerinde yapılacak klinik denemelere gelecek ayın ortasında başlanacak.

Araştırmacılar, klinik denemelerin sonraki aşamasında aşıyı 5000 kişi üzerinde denemeyi hedefliyor.

"ChAdOx1" adı verilen aşı adayı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Virüsün genetiği, insan vücudunda gelişmesi engelleyecek şekilde değiştirilirken, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak, onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Oxford Aşı Grubu Başkanı Profesör Sarah Gilbert, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, denemelerden eylül ortasında sonuç almayı umduklarını ifade etti.

Gilbert'ın önderlik ettiği Aşı Grubu'na İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ile Araştırma ve Yenilik Kurumu tarafından 2,8 milyon dolar ödenek sağlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, koronavirüse karşı farklı ülkelerde 3'ü klinik deneme aşamasındaki 70 aşı adayı üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada Haberler
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ümit Besen Yıldız Tilbe Muazzez Ersoy Muazzez Abacı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: İngiltere'de Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının klinik denemelerine başlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 17:26:59. #1.14#
title