İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı İngiltere devlet yayın organı BBC'de görev yapan muhabire, yayına girmeden önce yoldan geçen kişiler tarafından sözlü ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Muhabir, açık havadaki canlı yayınını iptal etti.

İngiltere devlet yayın organı BBC'nin muhabiri Sima Kotecha (40), açık havada gerçekleştireceği canlı yayına hazırlanırken yoldan geçenlerin sözlü ırkçı istismarına maruz kaldı.

Sinirleri bozulan Kotecha, yayını yapamayacağını açıklarken, haber ekibi ise olay sırasında dehşete düştüklerini belirtti.

"BANA KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEYEN ADAM HEPİMİZİN HEVESİNİ KIRDI"

BBC sözcüsü tarafından doğrulanan olay sonrasında Leicester polisine başvuru yapıldı. Sima Kotecha ise sözlü saldırıya canlı yayın sırasında maruz kalabileceğinden endişe ettiğini ve üzüldüğü için yayını iptal ettiklerini ifade etti. Kotecha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Özür dilerim ama bana kötü şeyler söyleyen adam hepimizin son derece hevesini kırdı. Korkarım özel programı yapamayacağım" dedi.

"ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Kotecha "Ben ve ekibim ırkçı ve tacizkar saldırıya maruz kaldıktan sonra canlı yayını iptal edip misafirlerimizi evlerine göndermek zorunda kaldık. Üzücü bir durum. Ulusal kriz haline gelen habere resmen engel yapılıyor. Evet, öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA