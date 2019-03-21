İngiltere'de 4 Camiye Gece Yarısı Saldırı Düzenlendi
İngiltere'nin Birmingham şehrinde 4 camiye gece saatlerinde balyozla saldırı düzenlendi. Terörle mücadele ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İngiltere'nin Birmingham şehrinde dün gece 4 ayrı camiye balyozla saldırı düzenlendi. Saldırganlar camilerin pencere ve kapılarını balyoz ile parçaladı. Terörle mücadele polisleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken saldırının önümüzdeki Cuma için bir mesaj olma ihtimaline karşı polis ülke genelinde cuma namazı vakti güvenlik önlemlerini artıracak.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32'de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı. Yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, 2 ayrı ibaret yerinin daha saldırıya benzer uğradığını belirledi.
Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını açıklayan polis, olay yerlerinde delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi.
TERÖRLE MÜCADELE EKİBİ DE SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU
Polis Şefi Dave Thompson, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için ilgili mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bunun gibi zor zamanlarda, toplumlarımızda uyumsuzluk, belirsizlik ve korku çıkarmaya çalışanlara karşı herkesin bir araya gelmesi son derece önemlidir." dedi.
Saldırıların nedeninin şu anda bilinmediğini kaydeden Thompson, "Söyleyebileceğim şey, polis ve Terörle Mücadele Biriminin, kimin sorumlu olduğunu bulmak için yan yana çalıştıkları" şeklinde konuştu.
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yapan abd rakın feller ve saz arkadaslarıCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Hükümet Türkiyeye zarar verdigi gibi Avrupada yasayan vadandaslarimizada zarar vermeye basladiCevap Yaz 18 20 Yayından KaldırÇETİN: Ulan sen ne beyinsiz bir insanmışsın herşeyi hükümete bağladınız allah bilir senin doğumundan da hükümet sorumludur geri zekalı4 4 Yayından KaldırZAFER: Gerizekalı adam hükümetle ne alakası var boş beyinli salak.12 8 Yayından KaldırZAFGEEEERRRRR.: ne yapıyor oğlum onuda yazsana din düşmanı zaferliğinimi kazandığın için zafer kullanıcısı oldun. . .10 7 Yayından Kaldır