İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İngiltere'de, ailesi tarafından sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Abdulwahab, Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de ölen en genç isim oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İngiltere'de, sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, ölümcül salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı oldu.

"BELİRTİLER GÖSTERMEYE BAŞLADI VE NEFES ALMAKTA ZORLANDI"

Aile tarafından yapılan açıklamada, "İsmail, belirtiler göstermeye başladı ve nefes almakta zorlandı. Kings College Hastanesine kaldırıldı. Önce solunum cihazına bağlandı, ardından suni komaya sokuldu ama ne yazık ki dün sabah öldü." ifadesine yer verildi.

Aile, çocuklarının bilenen bir sağlık sorunun bulunmadığını ve virüsün son derece bulaşıcı olması nedeniyle son anlarında çocuklarının yanında olamadıklarını kaydetti.

King's College Hastanesinden yapılan açıklamada ise çocuğun ölümü doğrulanarak, "Ne yazık ki Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

CENAZE HENÜZ AİLEYE TESLİM EDİLMEDİ

İngiliz basında yer alan haberlerde ise cenazenin henüz aileye teslim edilmediği, çocuğun yaşı ve eşlik eden sağlık sorunu olmadığı için otopsi yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Bu arada açılan bağış sayfasında, cenaze masrafları için 6 bin sterlin toplandı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 1801'E YÜKSELDİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e, vaka sayısı ise 25 bin 150'ye yükselmişti. Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA