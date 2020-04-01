İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle öldü
İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
01.04.2020 07:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 07:59
İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: Euronews.com