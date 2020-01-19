İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı
Haberler » Dünya » İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı - Haberler

İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı

İngiltere tarihinin "en pahalı 1 poundu" olarak nitelendirilen madeni para 1.3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı. Paranın değerli olmasının sebebi ise, halktan birine aşık olan Kral VIII. Edward'ın şerefine yalnızca 6 adet bastırılmış olması.

19.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:21
İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı

tarihinin "en pahalı 1 poundu" olarak nitelendirilen madeni para 1.3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı. Açıklama resmi makamlardan geldi.

YALNIZCA 6 ADET ÜRETİLMİŞ

Madeni paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet bastırılmış olması. Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet bastırılmasının nedeni, kralın halktan olan Wallis Simpson'a aşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan George VI'ya devretmesi olarak biliniyor.


Haber Videosu

: İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri