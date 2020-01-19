İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı
İngiltere tarihinin "en pahalı 1 poundu" olarak nitelendirilen madeni para 1.3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı. Paranın değerli olmasının sebebi ise, halktan birine aşık olan Kral VIII. Edward'ın şerefine yalnızca 6 adet bastırılmış olması.
İngiltere tarihinin "en pahalı 1 poundu" olarak nitelendirilen madeni para 1.3 milyon dolara zengin bir koleksiyoncuya satıldı. Açıklama resmi makamlardan geldi.
YALNIZCA 6 ADET ÜRETİLMİŞ
Madeni paranın bu kadar değerli olma nedeni ise yalnızca 6 adet bastırılmış olması. Paranın, Kral VIII. Edward şerefine 1936 yılında 6 adet bastırılmasının nedeni, kralın halktan olan Wallis Simpson'a aşık olup tahtını Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan George VI'ya devretmesi olarak biliniyor.