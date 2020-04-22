İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
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İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alan İngiltere'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi.

22.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:19
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alan İngiltere'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi.

VAKA SAYISI 133 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 17 bin 341'den 18 bin 100'e, vaka sayısı 4 bin 451 artarak 133 bin 495'e çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 522 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 411 bin 192'ye, tekrarlar ile de 559 bin 935'e yükseldi.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823 ve 759 olarak kayıtlara geçti.

"HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI"

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

BORİS JOHNSON 12 NİSAN'DA TABURCU EDİLMİŞTİ

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi

Kaynak: AA

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