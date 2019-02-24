İngiliz Televizyon Yıldızı Holly Hagan'ın Lazerden Yüzü Yandı

27 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Holly Hagan, önce takipçilerine "Derisi yüzülen yüzümün rahatsız edici fotoğrafı geliyor" uyarısını yaptıktan sonra lazerden yanmış yüzünü paylaştı.

"CANAVARA BENZİYORUM"

Lazer yaptıktan sonra uzun süre sosyal medyadan uzak kalan Holly, kısa bir video paylaşıp şunları söyledi: Lazer yaptıktan sonra yüzüm çok kötü bir şekil aldı, gördüğünüz gibi bir canavara benziyorum .

YÜZÜNDEKİ GÜNEŞ YANIKLARINI YOK ETMEK İÇİN LAZER YAPTIRDI

Yüzümün çok ağrımasına rağmen, bir kaç gün sonra lazerin kesin sonucunu görmek için sabırsızlanıyorum. Holly, yüzündeki güneş yanıklarını yok etmek için lazer yapmak zorunda kaldığını ve 10 gün içinde yüzünün çok daha iyi görüneceğini söyledi.