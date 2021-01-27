İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi
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İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi

27.01.2021 09:06 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:47
İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe, 19 yaşındayken bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçısının cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini itiraf etti.

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe kariyerinin başında yaşadığı tacizi anlattı. Daisy, 19 yaşındayken çekim için fotoğrafçısının evine gitti.

"EŞİ MUTFAKTAYKEN BENİ YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ"

Eşi mutfakta akşam yemeği yaptığı sırada fotoğrafçının kendisine çekimlere yatak odasında devam edeceklerini söyleyip kendisini yatak odasına götürdüğünü söyleyen Daisy, yatak odasında poz için uzandığı sırada fotoğrafçının iç çamaşırını çıkarıp cinsel organının kendisine gösterdiğini söyledi.

İngiliz şarkıcı Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi

TEPKİ GÖSTERİNCE DONUP KALDI

Genç şarkıcı fotoğrafçının kendisine yaklaştığı sırada tepki göstermesi üzerine fotoğrafçının böyle bir tepki beklemediği için donduğunu ifade etti.

İngiliz şarkıcı Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi

SESİNİ ÇIKARAMADI

Daisy, odadan çıktıklarını ve mutfağa gidip eşinin yaptığı yemeği beraber yediklerini, evliliklerine zarar gelememesi için adamın eşine hiçbir şey belli etmediğini ama evden çıktıktan sonra bir daha fotoğrafçı ile çalışmadığını söyledi.

İngiliz şarkıcı Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi
İngiliz şarkıcı Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi
İngiliz şarkıcı Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi
İngiliz şarkıcı Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi
İngiliz şarkıcı Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi
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