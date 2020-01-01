İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi
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İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi

BBC Roma muhabiri Mark Lowen, 2020 yılına İstanbul'da girdi. Türk kahvaltısını deneyimleyen Lowen, sosyal medya hesabından "Türk kahvaltısı dünyanın en iyisi" paylaşımında bulundu.

01.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:48
İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi

merkezli BBC yayın kuruluşunun muhabiri Mark Lowen, Türk kahvaltısını öve öve bitiremedi.

DÜNYANIN EN İYİSİ

Mark Lowen, 2020 yılına 'da girdi. Türk kahvaltısını deneyimleyen Lowen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahvaltıyı öve öve bitiremedi. Lowen, kahvaltı sofrasını çektiği fotoğrafı "Türk kahvaltısı dünyanın en iyisi" notuyla takipçileriyle paylaştı.

TÜRK TAKİPÇİLER YORUM YAPTI

Öte yandan, Mark Lowen'ın paylaşımına Türk takipçilerinden de yorum geldi. Bazı takipçileri, Türk kahvaltısını önerirken, bazıları da "Sonunda ağzının tadını bilen biri çıktı" yorumunda bulundu.

İşte İngiliz muhabirin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:


Haber Videosu

: İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi
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