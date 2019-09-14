İngiliz manken Danielle Lloyd, estetik yaptırdığı kliniğin balkonunda karnındaki kan torbalarıyla dikkat çekti

14.09.2019 16:01

İngiltere'de katıldığı The Celebrity Big Brother programı ile ünlene 35 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Danielle Lloyd, İstanbul'da estetik ameliyatı olduğu kliniğinin villasının balkonunda, karnında kan dolu kutular ile telefon ile konuşurken görüntülendi.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Geçmişte yaptığı bir göğüs ameliyatından dolayı ölümden dönen İngiliz manken Danielle'nin ne tür bir operasyon geçirdiği bilinmezken karnına bağlı olan kutuların yağ aldırma operasyonunda kullanıldığı biliniyor.