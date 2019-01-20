İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu

İngiliz Kraliyet'i bu kez cinsel saldırı ile sarsıldı. Prens William ve Prince Harry bağlı olan alayda görevli olan 25 yaşındaki kadın asker Corrie-Alice Holmas, Windsor kalesinde muhafızlık nöbetinde bulunan komutanına cinsel saldırıda bulundu. Komutanın bağırması üzerine diğer muhafızlar koşup komutanı kadın askerin elinden kurtardı.

MUHAFIZLAR KOMUTANIN AĞLAMA SESİNE KOŞTU

Ordu yetkilileri yaptıkları açıklamada Holmes'in gece aşırı alkollü bir şekilde görev yaptığı yere döndüğünü ve komutanın önce elle taciz ettiğini daha sonra vücudunu kendine doğru çekip öptüğünü yakınlarda bulunan muhafızlar, komutanın ağlama sesi üzerine olay yerine gelip komutanı kurtardıklarını belirtti.

KADIN ASKERİN SADECE UYARI CEZASI ALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kadın askerin sadece uyarı cezası almasıerkek askerlerin tepkisine sebep oldu. İsmi açıklanmayan bir erkek asker, saldırganın kadın olması nedeni ile kendisine hoşgörü gösterildiği, bir arkadaşının geçen sene bir gece kulübünde, bir kadın askeri taciz ettiği için 9 ay hapis cezasından sonra ordudan ihraç edildiğini söyledi.