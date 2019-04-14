İngiliz Komedyen Lan Cognito, Felç Espirisinden 10 Dakika Sonra Kalp Krizi Geçirdi
İngiliz komedyen Lan Cognito, felç esprisinden 10 dakika sonra kalp krizi geçirirerek hayatını kaybetti.
İngiliz stand-up sanatçısı Lan Cognito, bir bardaki performansı sırasında hayatını kaybetti. Cognito, "Felç geçirdiğimi ve uyandığımda Galce konuştuğumu hayal edin" diye espri yaptı. 60 yaşındaki komedyen espiri yaptıktan 10 dakika sonra kalp krizinden öldü.
ŞOVUN BİR PARÇASI SANDILAR
Komedyen, bu espriden birkaç dakika sonra fenalık geçirdi ve bir sandalyeye oturdu. Bunu, şovun bir parçası olduğunu sanan bardaki insanlar kısa süre sonra ambulans çağırmak zorunda kaldı. Ancak olay yerine gelen sağlık uzmanları, Cognito'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
60 yaşındaki sanatçının, kalp krizinden öldüğü belirtildi. Kariyerine 1980'li yıllarda başlayan Ian Cognito, 1999'da Time Out dergisi tarafından en iyi stand-up komedyen unvanına layık görülmüştü.
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gallileri hor ve hakir gördüğünden dolayı ayıp olmuş kimsenin kimseyi aşağılama hakkı yokturCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bak bu sefer güldürmedi. . .Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Rahmetli son şakasını yaptı, bu sefer güldürmediCevap Yaz 9 10 Yayından KaldırNKK: insanligi bilen her insana hak yemeyen her insana rahmet okunur.11 1 Yayından KaldırNİSA: kes sesini yobazTüm 17 yorumu okumak için tıklayın1 14 Yayından Kaldır