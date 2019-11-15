İngiliz istihbarat subayının evinde işaretlenmiş Orta Doğu haritası bulundu

15.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:56

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle emniyetin çalışmaları devam ediyor. Polis, Mesurier'in evinde evinde 200 adet James Bond, 500 adet de "İngiliz casusun itirafları ve İngilizlerin İslam düşmanlığı" isimli kitap buldu.Mesurier'in eşi Emma Winber'e de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Le Mesurier'in evinde duvarda asılı Orta Doğu haritası da soruşturma dosyasına girdi.

Le Mesurier'in cesedi bulunduğunda ayağında botlarının üzerinde kıyafetinin olması, eşinin "Uyuyordu" ifadesiyle çelişti. Le Mesurier'in düştüğü tahmin edilen pencerenin önünde yaklaşık iki metrelik bir çatı bulunuyor. Hemen karşıda ise medresenin duvarı var. İki bina arasındaki uzaklık ise 5 metre. Düştüğü yerdeki pencerenin bir kenarı ise kırık. Polis ekipleri, üzerinde kıyafetleri bulunan İngiliz ajanın, birinden ya da bir tehlikeden kaçarken medresenin çatısına atlamaya çalıştığı ve bu sırada düştüğü yönündeki senaryoyu da araştırıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Le Mesurier'in evinde duvarda asılı Orta Doğu haritası da soruşturma dosyasına girdi. Polis ekipleri harita üzerinde yaptıkları incelemelerde Türkiye sınırındaki kritik alanların işaretlenmiş olduğunu gördü. Haritada dikkat çeken alan ise Hatay'ın güneyindeki İdlib bölgesi oldu. Haritada M-4 ve M-45 otobanlarının daire içerisine alındığı görüldü. Bunun yanında çizilen yerlerin bitişiğine ise yürüyen insan çizimleri yapıldığı dikkat çekti. Savcılık evde bulunan haritayı soruşturma dosyasına koydu.