İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı
23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken yıldırım çarpması sonucu yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.
OPERASYON EMRİ BEKLERKEN YILDIRIM ÇARPTI
Selamettin Naciye Olaştagöz çiftinin oğlu, 23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırım düşmesi neticesinde yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Arkadaşları tarafından hemen tedavisi yapılan Doğan Olaştagöz, önce Diyarbakır'a, sonra da Ankara'ya getirildi. GATA'da tedavi göre uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.