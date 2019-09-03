İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti

03.09.2019 16:23

Tayland'ın Songkhla şehrinde yaşayan 68 yaşındaki Sicko Manoon Bunjin isimli adam, çalılıkların arasına götürdüğü inek ile ilişkiye girerken suç üstü yakalandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Polis, tarafından gözaltına alınan vatandaş, ifadesinde arkadaşlarının kendisine sürekli inek ile ilişkiye girdiklerini ve zevk aldıklarını söyledikleri için bu işi yaptığını söyledi.

İNEĞİN SAHİBİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

İnek sahibi komşusunun, kendisine bir adamın ineğine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine ineği takip edip gelen sesler üzerine çalılık arasına girip adamı suç üstü yakaladı. İnek sahibi, kanıt için adamın ineğin yanında çıplak fotoğraflarını çekti. Gözaltına alınan adama para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.

YASALARA GÖRE HAYVANLA İLİŞKİYE GİRMENİN CEZASI YOK

Tayland yasalarına göre hayvanlar ile ilişkiye girmenin cezası olmadığı için adam para cezası açık alanda çıplak olma suçundun verildi.