İnebolu'da Heyelan Tehlikesi

İnebolu ilçesinde, geçen ay meydana gelen heyelan nedeniyle bir kız öğrenci yurdu ve adliye inşaatı mühürlendi.

İnebolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) hazırladığı rapora dayanarak İnebolu Anadolu Lisesi öğrencilerinin kaldığı Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Mehmet Bülent Özyürük Kız Öğrenci Yurdu ile yapımına geçtiğimiz yıl başlanan adliye binasının mühürlendiği bildirildi.

AFAD raporuna yer verilen açıklamada, İnebolu'nun Musa köyünde meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi olayının teknik elemanlarca yerinde incelendiği, yapılan jeolojik etüt çalışmaları sonunda can ve mal güvenliği açısından adliye binası inşaatının durdurulması gerektiği ifade edildi.

İnebolu adliye binası inşaatı hafriyat çalışmaları sırasında geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen heyelan nedeniyle 80 öğrencinin kaldığı kız yurdu boşaltılmıştı.