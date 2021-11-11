2021 Inditex indirimi ne zaman başlayacak? 11.11 Kasım Trendyol indirimi ne zaman bitecek? Markaların büyük indirim tarihleri belli oldu

Inditex indirimi ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 11.11 tarihi ve haftasına denk gelen Efsane cuma indirimleri hakkında detaylar araştırılıyor. Zara, Bershka, Stradivarius indirimleri ne zaman başlayacak? 11.11 Kasım Trendyol indirimi ne zaman bitecek?

TRENDYOL, HEPSİ BURADA İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük elektronik alışveriş sitelerinden olan Trendyol, büyük indirime başladı. İndirimlerin kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN?

2021 yılında çok beklenen Black Friday indirim günleri, başladı. Trendyol, Hepsiburada gibi alışveriş sitelerinde başlayan indirimler merak topladı. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home gibi markaların ana şirketi olan İnditex grubu, İnditex yan kuruluşları olarak katılacak. Inditex Black Friday indirimi ise 2021 yılında 27 Kasım tarihinde başlayacak.

TRENDYOL İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

11.11 tarihi itibarıyla başlayan indirimler, 27 Kasım Efsane Cuma ve 31 Kasım Siber Pazartesiyle devam edecek.

11.11'İN ANLAMI NEDİR? NEDEN ALIŞVERİŞ FESTİVALİ OLDU?

1990'da düzenli ilişkisi olmayan dört Çinli öğrenci şaka amaçlı kendilerine hediyeler almaya başladı. Öğrencilerin bu hareketi dikkat çekti ve geleneksel bir hal aldı. Böylece bu güne 'Yalnızlar Günü' (Singles' Day) adı verildi ve her 11 Kasımda sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11.11 tarihinde dörttane "1" olduğu için bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görüldü.

1999'da Alibaba.com'u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce İngilizce öğretmeniydi. 11 Kasım'ın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 Kasımdaki alışveriş çılgınlığını 2009'da internet ortamına getirdi. Her sene Amerika'da kutlanan Black Friday çılgınlığını Çin'e de getirmeyi planlayan Jack Ma büyük ilgi ile karşılaştı. 11.11 günü 00:00'da başlayan bu etkinlikte, birçok e-ticaret sitesi ürünlerinde %50'den fazla indirim uygular. 11.11'de gerçekleştirilen bu indirimler 24 saat sürer. Alibaba, 2020'de 11.11 alışveriş festivali sonrasında eriştiği ciro ABD'de yapılan Black Friday ve Cyber Monday festivalleri sırasında yapılan satış miktarının toplamından fazla satış yaparak rekora geçmiştir. 2020'de Alibaba, 11.11 alışveriş çılgınlığında 24 saat boyunca saniyede yaklaşık 600.000 sipariş aldı. Satışlar, bir önceki yıllara göre artarak ilerledi. Bu durum birçok e-ticaret sitesine ilham verdi. 11.11'de yapılan online alışveriş festivaline katılımın çok büyük olduğu fark edilince dünyada yayılmaya başlamış ve e-ticaret siteleri 11.11'de büyük indirimler yaparak bugünü geleneksel alışveriş gününe çevirmiştir. 11.11 alışveriş festivali sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye de dahil 200ü aşkın ülkede kutlanmaktadır. Günümüzde e-ticaret siteleri yaptıkları bu büyük indirim kampanyalarıyla kullanıcıları etkilemeyi başarmıştır. Trend ve indirimli ürünleriyle cezbedici fırsatlar sunmaya devam etmektedir. 11.11 indirim gününde yaşanan bu alışveriş çılgınlığında özellikle elektronik aletlere gösterilen ilgi dikkat çekmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet