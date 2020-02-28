İncirlik Üssü'nde hareketlilik
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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İncirlik Üssü'nde hareketlilik

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü'nde hareketlilik başladı.

28.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:10
İncirlik Üssü'nde hareketlilik

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü'nde hareketlilik başladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor.

Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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