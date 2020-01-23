İnci Dizen kız sanatseverlerle buluşuyor

23.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:20

Farklı bir hikayeye sahip olan yapıt, 20-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapsamında sergilenecek.

Kimi yapıtların yaşamımızdaki anlam ve yeri ayrıcalıklı oluyor. Yaşam boyu zihnimizde ve iç dünyamızda yer edinmiş hikayerleri barındıran bu eserlerin peşinden gideriz. 1854 yılında Masi-Padova' da doğan Fausto Zonaro'nun, 1887 tarihli ve 190x140 cm boyutundaki 'İnci Dizen Kız' adını taşıyan başyapıtı da bunlardan biri. İstanbul'da yaşam sürdüğü süre zarfında, kentin tarihi dokusunu ve gündelik yaşamın yanı sıra bayramlar gibi dini ve sosyal olayları da konu edinen sanatçı, yurdumuza gelmiş en meşhur İtalyan ressam olarak biliniyor. Osmanlı Dönemi'nde 'baş ressam' denilince akla gelen ilk isimlerden olan Fausto Zonaro' nun 'İnci Dizen Kız'ı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda yerli ve yabancı sanatseverle buluşmak için gün sayıyor.

İnci Dizen Kız' ın Enterasan Hikayesi…

Ünlü ressam Fausto Zonaro, 1891 yılında İstanbul'a gelirken tüm eserlerini paketliyor ve gemiye yükleyerek yanında getiriyor. 'İnci Dizen Kız' adlı eserine büyük talep olsa da hiçbir zaman satmaya kıyamıyor. Başyapıtın gördüğü teveccüh üzerine, halen Galeria Ricci Oddi daimi koleksiyonunda yer alan küçük boyutlu suluboya versiyonunu yapıyor. Zonaro, başyapıtı İstanbul'a getirdikten sonra Sultan II.Abdülhamid' in kendisine tahsis ettiği binanın salonuna asıyor. Eseri gören her kişinin, tabloyu satın almak istemesine karşın, gelen talepleri nazik bir dille geri çeviriyor. 'Saray ressamlığı' görevi sonrası göz bebeği başyapıtı, ülkesi İtalya' ya geri götüren sanatçı 1929 yılında San- Remo' da yaşamını yitiriyor.

Torunu Jolanda Meneguzzer Trevigne tarafından sanatçı adına 2004 yılında düzenlenen retrospektif sergiler sonrasında bir Türk koleksiyoncu tarafından satın alınan başyapıt, ülkemizin kültür ve sanat varlıkları arasındaki yerini koruyor.

Sanat ve Antikadan Çok Daha Fazlası…

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı sanatseverleri, halen Dikici Koleksiyonu'nda yer alan 'İnci Dizen Kız'ın yanı sıra ülkemizin seçkin sanat galerileri ve antikacılarıyla da buluşturuyor. 20 Şubat tarihinde kapılarını açacak olan fuarda ziyaretçiler, farklı teknik ve biçimlerde üretilmiş eserlerle buluşacak. Ayrıca sanatseverler düzenlenecek akademik buluşmalar sayesinde bilgi alma şansına sahip olurken kurum ve bireysel koleksiyonlardan özenle oluşturulan seçkilere de tanık olacak. Seçici Kurul Başkanlığını Halilhan Dostal' ın yaptığı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 20- 23 Şubat tarihleri arasında bini aşkın esere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Bültenler