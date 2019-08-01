İmza kampanyası başlattılar! YKS'deki sıralama sorunu, dil öğrencilerini isyan ettirdi

Tercih süreleri 29 Temmuz'da sona eren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında dil bölümünde yarışan adaylar, sıralama sorunu yaşadıklarını belirterek önce Twitter'da "#yksdilcilerehaksızlık" hashtagiyle sorunlarını dile getirdi. Ardından ortadaki haksızlığın giderilmesi için imza kampanyası başlattı.

Üniversiteye giriş sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin tercih maratonu başladı. Tercih süreleri 29 Temmuz'da sona eren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında dil bölümünde yarışan adaylar, yüksek puan alsalar da sıralamalarda istedikleri yerde olmamanın şokunu yaşadı. Özellikle yabancı dil bölümü öğrencileri, başarı sıralamalarına itiraz etti.

"SIRALAMA SORUNU ÇÖZÜLSÜN"

Haksızlığa maruz kaldıklarını iddia eden yabancı dil öğrencilerden Beyza Yardım, kendi alanındaki 80 sorudan 77 doğru yaptığını ancak sıralamada istediği gibi olamadığını kaydetti. 80 sorudan 46 doğru yapanın sıralamasının kendisinden daha iyi olduğunu dile getiren Yardım, "Çünkü sayısal öğrencisi olduğu için matematik neti doğal olarak benden fazla. Biz dil öğrencilerinin matematik netleri iyi değil diye yaptığımız İngilizcenin bir kıymeti kalmıyor ve dil alanının bölümleri de sayısalcılara kalıyor" dedi.

Alanında 77 doğru yapan Beyza Yardım'ın sıralaması, 46 doğru yapan sayısal öğrencisinden düşük.

"MATEMATİKLE ÖNÜMÜZE GEÇİYORLAR"

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü istediğini ve bunun için yıllardır büyük bir özveri ile çalıştığını söyleyen Yardım, "Matematik, fen netlerim düşük değil ama elbette ki bir sayısal öğrencisi gibi de yapamıyorum, tıpkı onların İngilizceyi bizler kadar yapamadığı gibi. Onların İngilizce öğretmenliğine girmeleri için İngilizceden az net yapması dezavantaj oluşturmazken neden bizim matematiği az yapmamız dezavantaj oluşturuyor. Adı üstünde İngilizce öğretmenliği, matematik öğretmenliği değil" diye konuştu.

Kendisi gibi binlerce yabancı dil bölümü öğrencisinin aynı sorunla karşı karşıya olduğunu kaydeden Yardım, yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını isteyerek: "Dil sınavı sayısal ve eşit ağırlık sınavlarından bir gün sonraya koyuluyor ve alternatif oluşturmak için sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri dil sınavına girebiliyor. Matematik avantajlarıyla da önümüze geçiyorlar. Bu büyük bir haksızlık yetkililerin sesimize kulak vermelerini istiyoruz." dedi.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENİP İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Beyza Yardım gibi sorunlarını duyurmak isteyen diğer adaylar da konuyu önce sosyal medyada gündeme getirdi. Twitter'da "#yksdilcilerehaksızlık" hashtagiyle sorunlarını dile getiren adaylar, ortadaki haksızlığın giderilmesi için imza kampanyası başlattı.

YKS DİL NEDİR?

YKS Dil (Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil) ağırlıklı olarak dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen öğrencilerin seçilmesi ve yerleştirilmesi amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan bir sınavdır. YKS Dil (Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil) her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde 81 il merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin 'de Lefkoşa'da yapılır.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.