İbrahim Tatlıses'ten Müslüm Gürses'e Duygusal Mesaj: Senin Gibisini Bulamayız

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 6'ncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Müslüm Gürses'in vefatının 6. yılında ünlü isimlerde İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştığı not ile üzüntülü anlar yaşattı. "Senin gibisini bulamayız" mesajı ile özlemle andı.

"ŞARKILARIMIZ BABASIZ KALMIŞ"

6 yıldır yaşanan Müslüm Baba yokluğunu acılı bir şekilde dile getiren Tatlıses "Ah babam, Müslüm babam… 6 yıl olmuş sen gideli, şarkılarımız babasız kalmış, senin gibisini bulamayız… Özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Dualarımdasın…" sözleri ile duygusal anlar yaşattı.

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anılan Müslüm Gürses'in sevenleri, dün Zincirlikuyu Mezarlığı'na akın etti. Aralarında Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.

"BELKİ YARIN YOK OLURUZ HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

Anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var olsun. Ayaklarına sağlık, bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6'ncı yılımız bitti 7'nci yılımıza girdik. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile… Belki yarın oluruz belki olmayız herkes hakkını helal etsin. Biz burada hep beraberiz aileyiz. Onlar hiç aksatmadan bu mezar başında toplandılar sağ olsunlar. Ben bazen geliyorum ama çocuklar hep burada gözüm arkada kalmıyor sağ olsunlar. Onları burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum" dedi.

"MÜSLÜM BABA ÇİÇEK BAHÇESİNDE"

Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan ise yaşadığı duyguları, "Nur içinde yatsın ağabeyimiz. Kardeşlerimizin gönlü var olsun. Baba da nur içinde yatıyor zaten. Onun yeri belli zaten. Biz biliyoruz nerede olduğunu. O güzel bir bahçede çiçek bahçesinde" sözleriyle dile getirdi.

"MÜSLÜM BABAMIN YOLUNDA YÜRÜYORUM"

Müslüm Gürses'in yaşam hikayesini anlatan filmde Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci ise "Keşke yaşasaydı da onun gençliğini oynadığımı görseydi. Sadece tek kelime olarak 'Aferin evlat' derdi bana. Bence böyle efsanelerin değerini bilelim. Ben de Müslüm babamın yolunda yürüyorum, izinde yürüyorum" dedi.