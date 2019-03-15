CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Seçim Bürosunda Çay Hediye Ettiler

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Yenimahalle'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yenimahalle'de bulunan seçim irtibat bürosunu açan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Açılış sonrası Beykoz turuna devam eden İmamoğlu'na ziyaret ettiği AK Parti seçim bürosunda içinde çay olan bez torba hediye edildi.

BEYKOZ'DA ENSAFI ZİYARET ETTİ

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamda Beykoz Yenimahalle'de bulunan esnafları ziyaret etti. Seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İmamoğlu'na vatandaşlarla selamlaştı. Cadde üzerindeki esnafları ziyaret eden İmamoğlu, yolda gördüğü çocuklar ile ilgilendi. Bir araba üzerinde kendisini bekleyen 6 yaşlarındaki çocuğa, "Günaydın. Aslan bu aslan" diyerek, ellerinden öpen İmamoğlu, kameralara poz verdi. Yolda kendisini çeviren Sivaslı olduğunu söyleyen bir gazi ile sohbet eden İmamoğlu, gaziyi 18 Mart'ta Adalar'da gerçekleştirecekleri Çanakkale Zaferi anmasına davet etti.

"YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Yenimahallede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırıları ile ilgili konuştu. İmamoğlu "Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNDA ÇAY VE BEZ TORBA HEDİYE ETTİLER

İmamoğlu, konuşmasının ardından Çavuşbaşı Mahallesi'ne gitmek için seçim otobüsüne bindi. Yol üzerindeki AK Parti seçim bürosunu gören İmamoğlu, araçtan inerek bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti bürosuna uğrayıp, başarılar dileyen İmamoğlu'na, burada, içinde çay olan bez torba hediye edildi.

"VERİLEN HEDİYEYİ GERİ ÇEVİRMEYİZ"

İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, "Verilen hediyeyi geri çevirmeyiz" dedi. İmamoğlu, yakındaki İYİ Parti bürosuna giderek, başarı dileklerini iletti. İmamoğlu, Cavuşbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde de yoğun ilgiyle karşılaştı.

Kaynak: DHA