İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun odasındaki dua karesi sosyal medyada gündem oldu ve tartışıldı. Sözcü gazetesine konuşan İmamoğlu, fotoğraf karesi ile ilgili açıklama yaptı. "İlk gün odanızda dua ettiniz ve eleştirildiniz." sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Oraya bir imam getirmek laikliğe aykırıdır.' Hayır, o benim kişisel alanımdı." dedi.

İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Oraya bir imam getirmek laikliğe aykırıdır.' Hayır, o benim kişisel alanımdı. Yaptığım şey; ailemle beraber, dua ile yola çıkmaktı, üstelik bunu yeni yapmadım ki… 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde de aynı duayı yaptım.

"İLK KEZ YAPMADIM"

Tartışma yaratan fotoğrafları 27 Haziran 2019 tarihinde Twitter üzerinden paylaşan İmamoğlu, "2014'de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." ifedelerini kullanmıştı.