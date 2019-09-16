İmamoğlu'nun kırılan sandalyesi Abdullah Gül zamanında alınmış

16.09.2019 10:28

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beştepe'de kırılan sandalyesinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde alındığını ve Çankaya Köşkü'nden Beştepe'ye taşındığını söyledi. Selvi, "Yakında su bardaklarıyla ilgili bir şey olursa da peşinen söyleyeyim, su bardakları başta olmak üzere yemek takımları da Gül döneminden kalmaymış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ndeki toplantı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırılmış, Ekrem İmamoğlu sendelemiş ve yere düşmüştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında komik bir diyalog gerçekleşmişti.

"AYAĞI KAYDIRILDI"

Bestepe'de Erdoğan'ın 29 büyükşehir belediye başkanı ile gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, oturduğu sandalyenin ayağının kırılması sebebiyle yere düşmüş ve hemen kalkmıştı. Bunun üzerine salonda "Ayağı kaydırıldı" şeklinde espriler yapıldığı ifade edilmişti.

"PARASINI ÖDEMEN LAZIM"

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na "Biz bir şey yapmadık, bak bu israfa girer oturduğun sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım." dediği ifade edilmişti. İmamoğlu'nun ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" demesi üzerine toplantı salonunda gülüşmeler yaşanmıştı.