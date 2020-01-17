: İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubun detayları ortaya çıktı

17.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 01:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kanal İstanbul" konusunda brifing verme talebini içeren bir mektup sunduğunu açıklamıştı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği mektubun detaylarını anlattı.

"MEKTUPTA 3 AYRI ÖNEMLİ BAŞLIK VAR"

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, mektupla ilgili yaptığı açıklamada, "Mektup baştan aşağı Kanal İstanbul değil. İmamoğlu'nun yazdığı mektup 'Kanal İstanbul'a neden karşıyım?' itirazlarından oluşmuyor. Haziran ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile hükümet arasındaki sorunların sürekli yükseldiği bir gerginliğin olduğu atfı var. Bu sorunların giderilmesi gerektiği belirtiyor. Bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış yönlendirildiğini iddia ediyor. 3 ayrı önemli başlık var. 'Bakanların açıklaması, bürokraside karşılaştıkları sorunlar ve işin aslı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göre' şeklinde anlatılıyor. 'Hükümet ile İBB Başkanlığı arasında hızla bir normalleşmeye geçmek istiyoruz' diyor. 'İstanbul'un sorunlarını birlikte çözelim' diyor. Bizzat verme şansından dolayı mutlu olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanına önyargısız okuması temennisi belirtiyor. Randevu talebini hatırlatarak 'Arzu ettiğiniz her türlü bilgiyi arz etmeye hazırım' diyor." ifadelerini kullandı.

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