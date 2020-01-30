İmamoğlu'nun baldızından skandal paylaşım: Deprem olmuş bize ne?
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İmamoğlu'nun baldızından skandal paylaşım: Deprem olmuş bize ne?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi olan Ceren Kaya, instagram hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Kaya, ablası Dilek İmamoğlu'nun da olduğu bir fotoğrafı "Deprem olmuş bize ne" notuyla paylaştı.

30.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:36
İmamoğlu'nun baldızından skandal paylaşım: Deprem olmuş bize ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li 'nun baldızı Ceren Kaya'nın skandal bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. 'nun kız kardeşi Ceren Kaya'nın, ablasının da bulunduğu fotoğrafı, " olmuş bize ne" ifadeleriyle paylaşması tepkilere neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu ve sosyal medyaya düşen bir fotoğraf tepkilere neden oldu.

"Deprem olmuş bize ne yazısı" ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı, Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi Ceren Kaya'nın paylaştığı ortaya çıktı.

Aynı fotoğrafın alt tarafında ise "Çaktırmıyoruzdur" ifadeleri dikkat çekti.

TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ

Paylaşımın ardından tepkiler gelince Ceren Kaya'nın instagram hesabını gizlediği ve profil resmini sildiği görüldü.


Haber Videosu

: İmamoğlu'nun baldızından skandal paylaşım: Deprem olmuş bize ne?
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