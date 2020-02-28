İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor
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İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib'de 9 askerin şehit olmasının ardından, "İdlip'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

28.02.2020 00:15 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:20
İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 'de 9 askerin şehit olduğunu duyurdu. Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" dedi.

"MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şehit haberlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "İdlip'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


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: İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor
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