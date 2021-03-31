İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" dedi.