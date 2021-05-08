İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum
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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum
Haberler.com / Buse Arslanoğlu - Haberler | Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programında gençlerin sorularını yanıtladı.

"HESABI İSTANBULLULAR TARAFINDAN SORULACAKTIR"

Erdoğan, kendisine yöneltilen İstanbul Adalar'daki kayıp at iddialarıyla ilgili soruya, "Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır" yanıtını verirken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"ATLARA SAHİP ÇIKAMAYANLARIN DİĞER KONULARDA NELER YAPTIĞINI DÜŞÜNMEK DAHİ İSTEMİYORUZ"

"İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum."

"TÜM SÜREÇLERİN İNCELENECEĞİ SORUŞTURMA TALEP EDİYORUM"

Erdoğan'ın bu açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yanıt gecikmedi. Resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Keşke bana 'Neden elini arkadan bağladın?' incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum
Buse Arslanoğlu
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