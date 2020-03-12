Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
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Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?

İBB Başkanı İmamoğlu'na basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, geçtiğimiz gündeki İBB Meclis toplantısına neden katılmadığı soruldu. Bir gazeteci, "Sağlık durumunuza ilişkin söylentiler var" diyerek koronavirüs salgınına işaret etti. İmamoğlu, "Mevsimsel bir rahatsızlıktı, geçti" şeklinde cevap verdi.

12.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:12
Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte İBB'nin arttırdığı tedbirleri yerinde inceledi. Edirnekapı'daki İETT garajında yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarıyla bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşların zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmamasını tavsiye ettiğini belirten İmamoğlu, bu durumun sağlık durumu kritik insanlar için de geçerli olduğunu belirtti.

İmamoğlu, şimdiye kadar 20 adet olan temizlik aracının Kovid-19'un Türkiye'de görülmesiyle birlikte 30'a çıkarıldığını ifade etti.

"GAYET İYİYİM GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

İmamoğlu, basın açıklamasının ardından, açıklamayı dinleyen gazeteciler ile bir soru cevap gerçekleştirdi. Bir gazeteci geçtiğimiz Pazartesi gerçekleşen İBB Meclis toplantısına İmamoğlu katılmadığı için ortaya atılan koronavirüs iddialarını hatırlattı. Gazeteci, "Sizin sağlık durumunuzla ilgili de bazı şeyler yazıldı" dedi. İmamoğlu önce gülümsedi. Ardından da "Mevsimsel bir salgın da var. Nezle, grip gibi ama Pazartesi biraz serum alarak toparladık. Şimdi gayet iyiyiz çalışıyoruz. Sadece Pazartesi biraz dinlendim. Onun dışında gayet iyiyim gördüğünüz gibi" dedi.

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Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?

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İmamoğlu'na basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?

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