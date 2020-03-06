Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi

06.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) yöneticileri ile bir araya gelerek Laleli esnafını ziyaret etti. Ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüse karşı alınan önlemleri anlattı.

"BANA ULAŞAN BİR BİLGİ YOK"

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İstanbul'da virüs vakası görülüp görülmediğine ilişkin soruya "Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan açıklamaların haricinde bize ulaşan bir bilgi yok" yanıtını verdi.

"BİRÇOK FUAR VE TİCARİ AKTİVİTE İPTAL EDİLDİ"

Koronavirüsünün tüm dünyayı etkilediğini belirten İmamoğlu, "Dün AB Büyükelçileri ile beraberdim, Avrupa ülkelerinde birçok fuar ve ticari aktivite iptal edildi. Ne yazık ki ulaşım yavaşlamış durumda. Şuan Laleli'deyiz burada bile ticareti etkileyen boyutu var. Uzakdoğu'daki tedarikçilerinden etkileniyor, gelmek isteyen insanların gelmemeyi tercih etmesinden dolayı etkiliyor" dedi.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İmamoğlu, İstanbul'un çok büyük bir kent olduğunu ve böyle bir virüsle baş etme konusunda en ciddi sıkıntıları yaşayacak şehirlerden bir tanesi olduğunu vurguladı. Bu nedenle yetkili oldukları tüm alanlarda koronavirüse karşı toplumun bilinçlendirme çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

40 GEZİCİ DEZENFEKTE ARACI

İmamoğlu, toplu kullanım alanlarında otobüsler, metrolar ve metrobüslerde yoğun bir dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatarak "Yine 40 otobüsü arkadaşlarım dizayn etti ve İstanbul'da gezici olarak dezenfekte imkanı ve fırsatı tanımak üzere İstanbul'a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır, başlıyorlar yarın öbür gün. Sizlere de tanıtacağız hangi gün hizmeti vereceğini" diye konuştu.

"TOKALAŞMAYIN, ÖPÜŞMEYİN"

İmamoğlu "Siz de rahatsızsınız, kişisel olarak aldığınız önlemler var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Var tabi, mümkün olduğu kadar sarılmamaya sadece tokalaşmaya (çalışıyorum.) Hatta bazen onu bile tercih etmeden başta evde çocuklarımı ve eşimi koruyarak dışarıda da insanlara bunu bulaştırmamaya dönük biraz mesafe koymak zorunda kalıyoruz. Bunun mesajını da verelim 'lütfen bu dönemde birbirinize geçici olarak mesafeler koyun.' Ama sevgide ve o gülen yüzde hiç eksilme olmasın. Ama bazen tokalaşmayın ki kesinlikle öpüşmeyi tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Allah korusun, yoğun bir bulaşıcı hastalık da var sadece corona virüsü değil.

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