Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

11.08.2019 08:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldı. Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Beylikdüzü'nden tüm İstanbul'a, Türkiye'ye ve İslam alemine iyi bayramlar diliyorum. Umarım herkes gönlünce güzel bir bayram geçirsin. Tabi bayramlarda hep bir tedirgin olduğumuz trafik ile ilgili kazalar. Herkesi Allah korusun. Kurallara uygun bir seyahat yapsın vatandaşlarımız, yuvalarına güzel güzel dönsünler istiyorum. O yüzden bütün İstanbullu hemşehrilerime, tüm Türkiye'ye trafik kurallarına uyun ve kazasız sıkıntısız evlerinize dönün diyorum. Büyükleri unutmadan, küçükleri de sevindirerek ve ülkemizde gerçekten bütün acılardan arınmış bir süreç diliyorum. Bayram iyi dileklerin karşılık bulduğu zaman dilimidir. Bugün aynı zamanda Trabzon'da gencecik pırıl pırıl gencimiz Eren Bülbül'ün ölüm yıldönümü. Rahmetle anıyorum onu. Umuyorum ülkemiz hiçbir zaman bu tür olaylar yaşamasın dostluk, barış ve huzur içinde bir ülke olsun. Hatta bütün insanlık için bunu diliyorum. Bu temennilerle herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"HERKES KURBANLARINI, KURBAN KESİM ALANLARINDA KESMEYE GAYRET ETSİN"

İmamoğlu, "Bu yıl lütfen herkes kurallara uygun hareket etsin. Lütfen herkes, kurbanlarını kurban kesim alanlarında kestirmeye gayret etsin. Bu başka türlü alanlar suç işlemek anlamına geliyor. Bu anlamda işlem yapan zabıta ve diğer yetkililere hiç kimsenin laf edecek bir durumu yok. Gönül istiyor ki hiçbir sıkıntılı görüntü olmasın bayramda. Ama bundan sonraki kurban bayramlarında bu süreci konuşacak ve İstanbul'da kötü görüntülerin olmadığı, gerçekten sıhhi kurallara uygun kurban kesimi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Umut ediyorum bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA