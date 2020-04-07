İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haber
Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel

İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili, "Bir gazetecinin bunu eleştirmesi, daha iyi beklentilerini dile getirmesi kadar özgürce bir tutum olamaz" ifadelerini kullandı.

07.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:10
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Yavuz Oğhan'ın, Akif Beki ve Murat Aksoy ile birlikte sunduğu "Bidebunudinle" kanalına konuk oldu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a, "Şu anda yapılan birtakım uygulamaları, yardımları sorguluyor. Daha iyisi olması gerektiği konusunda beklentilerini dile getiriyor. Bir gazetecinin daha iyi beklentilerini dile getirmesi kadar özgürce bir tutum olamaz" diyerek destek verdi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE ÜZÜNTÜLÜYÜM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın Fatih Portakal hakkındaki suç duyurusu var, cezaevlerindeki gazeteciler var… Eleştiriye tahammülün daha da azaldığı bir dönem mi yaşanıyor" sorusuyla ilgili şöyle konuştu: "Her şeyden önce üzüntülüyüm. Basında görev yapan, eleştiri hakkını en doğru şekilde kullanan gazetecilere yapılanlarla; tam aksine kalemini ve dilini gerçekten çok kötü kullanan, gazetecilikle bağdaşmayan -tabii ki buna karar verici makam değilim ama en azından bunu kıyaslayabilir durumdayım- insanların sanki bunlar kahramanca sözler gibi muamele görmeleri, hatta seyahatlere eşlik edilip en ön safta oturmaları, açıkçası beni çok üzüyor. Toplum adına ve basın özgürlüğü adına üzüyor.

Öncelikle şunu ifade edeyim. Bütün bu söyleyeceğim şeyler, basına dair, sadece Fatih Portakal'ın şahsına dönük şeyler değil. Zira, bazı kıyaslamaların yapılması lazım. Örneğin benim, sokağa çıkma yasağı konusunda 15 gündür ısrarcı bir tutumum var ve bu tutumum, benim şahsi tutumum değil. Bu tutumumun kaynağı; bana, bilim kurullarının ya da kendi etrafımda, bu işin uzmanı insanların aktardıkları, ayrıca da dünyada örnekleri üzerinden bu günleri bizden daha önce yaşamaya başlayan şehirlerde ve ülkelerde, örnekleri üzerinden aldığımız gerekçelerle verdiğimiz kararın halkımıza duyurulması."

"FATİH PORTAKAL ORADA UYGULAMALARI SORGULUYOR"

Bunu, İstanbul sokaklarını terörist odaklarına teslim etme çabası, beni terörle işbirliği yapmaya kadar getirecek insanların 'gazetecilik' yaptığını düşünüp, bunlara övgüyle bakmak, onları korumak şeklinde bir tavır alan anlayışın tam tersi bir durumla, bugün Fatih Portakal'ın eleştirilerine baktığımızda, -beni de çok eleştiriyor Sayın Portakal bu arada- içinde ne var diye düşünüyorum. İnanın dünden beri bakıyorum ne var içinde diye. Sorguluyor. Neyi sorguluyor? Şu anda yapılan birtakım uygulamaları, yardımları sorguluyor.

Daha iyisi olması gerektiği konusunda beklentilerini dile getiriyor. Bunda özellikle, bir kıyas süreci var ya; dünden beri Tekalif-i Milliye diye, 1921'de verilen halka dönük mesajın, bugünle kıyaslanması sonucu ile ilgili. Mesela o dönemde, Kurtuluş Savaşı'ndayız. Yokluk içindeyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Herkes cephede. Birçok insanın evinde, o günün tabiriyle, erkeği kalmamış. İnsanlar hayatlarını kaybetmiş, şehit olmuş. Böyle bir ortamda tekrar diriliş, tekrar bir varoluş mücadelesinde herkesten fedakarlık talebi.

"BİR GAZETECİNİN BUNU ELEŞTİRMESİ KADAR ÖZGÜRCE BİR TUTUM OLAMAZ"

Ama biz bugün hangi ortamdayız? Gazeteci, bu tarafından bakar olaya. Daha düne kadar, 'dünyanın en güçlü ekonomisi, dünyanın en kudretli yönetimi, her şeyiyle hazır, her sıkıntının üstesinden kalkabilecek' diye tariflenen bir ekonomi söylemi var hükümet tarafında. Bu söylemler varken, bunların sahipleri, bunları defalarca her gün tekrarlamışken, bir gazetecinin bunu eleştirmesi, daha iyi beklentilerini dile getirmesi kadar özgürce bir tutum olamaz.

Dünkü kıyaslamaya gelince; bence yanlış bir kıyaslama önüne konmuş. Bunu bence sorgulamalılar. Sayın Cumhurbaşkanı bu söylemi sanki yapmamalıydı gibi geliyor bana. Çünkü, ikisi birbirinden çok farklı. Yoksa milletimiz, fedakarlığını her daim faklı konularda ortaya koymuştur ve koyacaktır da. Şu anda da yapıyor. Ama bir gazetecinin, bu süreci bu şekilde ele alması, eleştirmesi bence çok doğal."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na tepki gösterenlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün kanundan aldığı yetkilere dayanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlamasını örnek göstermişti.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren Fatih Portakal, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi

Haberin Videosu:

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haber
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haber
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haber
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haber
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 22:34:56. #1.14#
title