İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim

23.09.2019 18:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastanede tedavi altına alınan daha sonra ise taburcu olan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ACİL ŞİFALAR DİLERİM"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan İBB Başkanı İmamoğlu,"Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi paylaşır, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Devlet Bahçeli geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'a giden Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Bahçeli, İmamoğlu için "16 milyonu temsil ettiğini söylüyor ama terörü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gidiyor. Orada terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmiyor. O komutanları ziyaret etseydi gerçekten 16 milyonu temsil ettiğini söyleyebilirdi" demişti

BAHÇELİ'YE NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.