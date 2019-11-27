İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok

27.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da su sorunu baş gösterdiğini öne sürerek kendisini "Madem bu horona girdiniz, çözeceksiniz bu işi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum; inşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız" diye yanıt verdi.

"BENDEN İYİ OYNAYAN BİR SİYASİ BİLMİYORUM"

Gelecek yıl için İstanbul'un su sorunu olmadığını belirten İmamoğlu, İstanbul'un su ihtiyacıyla ilgili bugüne kadar ihmal edilmiş konulara çözüm getirileceğini ifade etti. İmamoğlu, cumhurbaşkanının horon benzetmesiyle ilgili, "Ben, kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum Türkiye'de. Horonu iyi bilirim. Yani işimin gereğini yapmayı da iyi bilirim. İnşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız yani, sorun yok" dedi.

"İSTANBUL'UN SU SIKINTISI YAŞADIĞINI GÖRDÜK"

İmamoğlı, "Ama dediğim gibi; '2040'a kadar İstanbul'un su sorunu yok. Hatta 40-50 yıllık su sorunu çözdük' diye açıklamaları var belediye başkanlarının. Ama bugün gördüğümüz, şurada 3-4 aylık süreçte bile, kuraklık sürecinde bile İstanbul'un sıkıntı yaşadığını gördük! Her konuda biz süreci takip ediyoruz. Devletin kurumları ile irtibat halindeyiz. Gerekirse kamuoyu ile paylaşacağımız kaygılarımız da var; ama şu anda kamu kurumları ile bakanlıkla, DSİ ile başka kurumlarla süreçlere çözüm arıyoruz. Çözümde art niyet ya da çözümsüzlük oluşturma eylemini gördüğümüz anda, hem sayın Cumhurbaşkanı'nı bilgilendiririz hem de kamuoyunu bilgilendiririz. Herkesin itinalı, dikkatli, kendi konularına konsantre bir şekilde işlerini yapmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, İmamoğlu'na hitaben, "Mahalli seçimlerde kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini iyice bozdu. 'Biz bu şartlarda Ankara'yı yönetemeyiz' diyorlar. 'Ankara'nın suyundaki kiri temizleyemiyorum' diyorlar. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını icra etmen lazım. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle giderse İstanbul susuzluğa doğru gidiyor. Ankara'da da benzer durum var. Ankara'da atık su noktasında sıkıntılar var. Madem bu horona girdin bunları yapacaksın. Borçlanma konusunda Meclis belirli sorunmlulukları üzerine alamaz. Çözeceğinizi görürse Meclis size destek verir" demişti.