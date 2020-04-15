İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,metro ve tramvay sürücüleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelede bilim insanlarının isteği doğrultusunda kararlar alınması gerektiğini dile getirerek, "Böyle bir dönemde, ülkemizin 'gündemi ne' diye bakarsanız, açıkçası o gündem de beni çileden çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

15.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:03
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde çalışmak zorunda olan ve kamu görevi yapan kurum personeline moral ziyaretlerine başladı. İmamoğlu, ilk ziyaretini Topkapı-Mescid-i Selam T4 Tramvay Hattı'nın ilk durağı olan Topkapı'daki dinlenme tesisinde, metro ve tramvay sürücülerine yaptı.

"TARİHİN TANIKLARIYIZ"

Çalışanlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren İmamoğlu, "Hem ülkemiz hem dünya, çok ilginç bir süreç yaşıyor. İlk defa bütün dünyanın birbirini hissederek süreci takip ettiği bir pandemi süreci bu. Bir nevi tarihin tanıklarıyız. Bu tür dönemleri yaşayan insanlarda başka bir sorumluluk oluşur. Bir sonraki döneme sıkı bir hazırlık yapma mecburiyeti de vardır. Bu manada, kuralların yeniden yazılacağını, dünyanın yeni bir düzene adım atacağını ve hepimizin bu noktada sorumluluğu olduğunu düşünenlerdenim. Bu sürecin, benim zihnimde basit bir okuması yok. Dünyanın farklı yerlerinden irtibat kurduğumda, benzer duyguları, bizim gibi şehirlerde yönetici olanlardan da dinliyorum" şeklinde konuştu.

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor

"BENİ ÇİLEDEN ÇIKARIYOR"

"Böyle bir dönemde, ülkemizin 'gündemi ne' diye bakarsanız, açıkçası o gündem de beni çileden çıkartıyor" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çok üzülüyorum. Ülkemizin gündemi ne? Bu, hiç doğru bir gündem değil. Halbuki, her türlü seferberliği iyi yönetmenin kuralları var: Uzlaşacaksınız; kayıtsız şartsız bir araya geleceksiniz. Konunun içeriğine göre, uzmanlarıyla süreci yöneteceksiniz. Bu sürecin uzmanları da belli tanımlardaki bilim insanları. Onlarla yöneteceksiniz. Onların 'yap' dediğini yapacaksınız; 'uygula' dediğini uygulayacaksınız. Bunları uygulamaz, yapmazsanız bir takım siyasi ya da başka kavramlar üzerinden hareket ederseniz, ne yazık ki iyi netice alamazsınız. Ülkemizde şu anda oluşan gündem, beni çok ama çok üzüyor. Gündem ne olmalı? İşte buraya gelmemizin sebebi olmalı. Yani nedir? Biz, ulaşım hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ulaşım hizmetinin kahramanları var; sizlersiniz. Zor koşullarda yapılan görev. Ne kadar insanımız sağlıklı kalacak? Bu hizmet, ne kadar sürdürülebilecek? Bütün bu planlamaları, hesaplamaları, yedeklemeleri de yapmakla yükümlüyüz. Basit bir konu değil bu. Hizmet sürdürürken, hepinizin sağlığı için dua ediyorum. Allah, hepinizi ve ailenizi korusun."

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN EMEĞİNE SAĞLIK"

İmamoğlu, Topkapı'daki buluşmanın ardından Kemerburgaz'a geçti ve İSTAÇ Tıbbi Atık Yakma Merkezi çalışanları ile bir araya geldi. İmamoğlu'nu merkezde, çalışanlar ile birlikte İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı karşıladı. İştirak olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili İmamoğlu'nu bilgilendiren Canlı, bu süreçte bir çalışanlarını Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini dile getirdi.

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor

Yaşamını yitiren çalışana Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, "Ne yazık ki bu olacak. Ama en aza indirmek, büyük tedbirler alarak sistemin de sıkıntıya uğramadan sürecim yönetilmesi lazım. Atık yönetimi de bir şehir için olmazsa olmaz, asla durdurulamaz bir sistem. Bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık" dedi.

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
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