İmamoğlu: Baskın kar yağışları bizimle olacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'daki kar yağışına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

"BASKIN KAR YAĞIŞLARI BİZİMLE OLACAK"

"BİN 582 ARAÇ İLE YOLLARIN TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR"

"500 NOKTADA GÜNDE 2 TONUN ÜZERİNDE MAMA DAĞITIYORUZ"

"BİN 385 VATANDAŞIMIZI KONUK ETTİK"

"SİNEMAMIZIN ÇOK DEĞERLİ SANATÇISIYDI"

Fatma Girik için başsağlığı dileyen İmamoğlu, "Burada çalışma esnasında aldığımız bir haberile üzüntümüzü paylaşmak istiyoruz. Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Girik hanımefendi hayatını kaybetti. Sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sinemamızın çok değerli bir sanatçısıydı" dedi.