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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce mesaj paylaştı

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HAKAN KAYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce sosyal medya hesabından evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. Eşi Dilek İmamoğlu ve oğulları Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oy vermeye gideceklerini belirten İmamoğlu, "Milletimizi mutlaka eksiksiz oy kullanmaya davet ediyorum... İnşallah bugün sorunsuz, problemsiz bir demokrasi şölenine dönüşen bir seçim günü yaşarız İstanbulumuzda. Şehrimiz için, bütün ilçelerimiz için, ülkemiz için en hayırlısı olsun" dedi.

İstanbul'da 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor. İBB Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

"İNŞALLAH İSTANBUL'UMUZDA SORUNSUZ PROBLEMSİZ BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİNE DÖNÜŞEN BİR SEÇİM GÜNÜ YAŞARIZ"

Evinin önünden eşi Dilek İmamoğlu ve oğulları Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte yerel seçim mesajı veren İmamoğlu şöyle konuştu:

"İstanbul'umuz ve ülkemiz için önemli bir gün, tarihi bir gün. Oy hakkını herkesin kullanması gerektiği bir gün. ve bugün hanemizde oy hakkı olanlarla oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. En kutsal hak, inşallah bugün sorunsuz, problemsiz bir demokrasi şölenine dönüşen bir seçim günü yaşarız İstanbulumuzda. Şehrimiz için, bütün ilçelerimiz için, ülkemiz için en hayırlısı olsun. Milletimizi mutlaka eksiksiz oy kullanmaya davet ediyorum. Bizim evimizde dört oy var. Dört oy, oy kullanmaya gidiyoruz. Her hane eksiksiz oyunu kullanmaya gitsin. Hayırlı olsun oylarınız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul İstanbul Politika Güncel Haberler

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