İmamoğlu: İstanbul'da herkes kardeşliği hissedecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin annelerinin, babalarının içlerinin huzurlu olduğu bir dönemi var edeceğiz. İstanbul'un meydanlarında, buluşma yerlerinde, sahillerinde, parklarında her insanımız kardeşliği hissedecek." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden İBB Başkanlığına seçilen İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Adliyesi'nin önündeki Çağlayan Meydanı'nda toplanan vatandaşlara otobüsün üzerinden hitap etti.

İmamoğlu, bir kez daha İBB Başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirerek, 16 milyon İstanbulluya teşekkür etti.

Beşiktaş'ta dün bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, İstanbul'da bundan sonraki dönemde bu tür kazaların yaşanmaması dileğinde bulundu.

İmamoğlu, görev yaptığı süre boyunca zaman zaman engellendiği iddiasında bulunarak, gelecek 5 yılda İstanbul'u dünyada daha yüksek seviyelere taşıyacaklarını, örnek bir şehir haline getireceklerini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin annelerinin, babalarının içlerinin huzurlu olduğu bir dönemi var edeceğiz. İstanbul'un meydanlarında, buluşma yerlerinde, sahillerinde, parklarında her insanımız kardeşliği hissedecek." diye konuştu.

İstanbul'da hizmet ve yatırımla yoğun bir döneme devam edeceğini belirten İmamoğlu, "Kim kazanırsa kazansın önemli olan vatandaşın tercihine saygı duymaktır. Bu yönüyle ben sandığa inanırım, güvenirim. Sandık sonucu sizi yanıltmaz ama sandığın bir adaletsizliğe de uğramaması lazım." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'un bazı ilçelerinde yeniden oy sayımı yapıldığını, kimi ilçelerde ise itirazların reddedildiğini belirterek, gelişmeleri titizlikle takip ettiğini söyledi.