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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı

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İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde sandıkların yüzde yüzü açıldı. Resmi olmayan verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işlemleri dün 17.00 itibarıyla sona erdi, İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı

Resmi olmayan Yüksek Seçim Kurumu (YSK) verilerine göre toplam seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534 olan İstanbul'da oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 970 bin 212 oldu. Toplam kurulan 33 bin 273 sandıktan 8 milyon 667 bin 510 geçerli oy çıkarken, 302 bin 702 geçersiz oy çıktı.

İmamoğlu 1 milyon fazla oy aldı

Açıklanan resmi olmayan verilere göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 432 bin 691 oy ile 51,14 oy yüzdesine sahip olurken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum 3 milyon 431 bin 587 oy ile 39,59 oy yüzdesine sahip oldu. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz 226 bin 438 oy ve 2.61 oy yüzdesi ile üçüncü sırada yer aldı.

Verilere göre ayrıca, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu 184 bin 30 oy ile 2,12 oy yüzdesine, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş 183 bin 805 oy ile 2,12 oy yüzdesine, İYİ Parti'nin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 54 bin 619 oy ile 0,63 oy yüzdesine, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın 48 bin 893 oy ile 0,56 oy yüzdesine sahip oldu.

Öte yandan, bağımsız adaylardan en çok oyu Vedat Taylan Yıldız 4 bin 747 oy ile alırken, onu yine bağımsız adaylardan Merve Karataş bin 652 oy alarak takip etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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