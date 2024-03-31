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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.

İmamoğlu, oyunu kullanmak için Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Dilek, oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile geldi. Ekrem İmamoğlu, 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İmamoğlu, oy kullandıktan sonra kabinde unuttuğu tercih mührünü fark edip geri dönerek aldı.

Daha sonra kendisini okul bahçesinde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

İmamoğlu, "Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü bugün 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır." dedi.

Kendi adına elinden gelenin en iyisini yapmak için hareket ettiğini belirten İmamoğlu, "Bütün çalışma arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarımı siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icraatçı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini isteyerek, "Umarım 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz." diye konuştu.

Seçimle ilgili gelişmeleri partisinin il başkanlığında takip edeceğini belirten İmamoğlu, sürecin sorunsuz şekilde sonuçlanmasını temenni etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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