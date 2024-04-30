İBB, İSKİ Avrupa Yakası İçme Suyu Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "İSKİ Avrupa Yakası İçme Suyu Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" gerçekleştirildi.

Eyüpsultan'daki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un doğru ve gerçek yatırımlarla sorunlarının çözüleceğini, geleceğinin güvence altına alınabileceğini söyledi.

Kamu yatırımlarının iyi yönetilmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, açılışını yaptıkları ve temelini atacakları yatırımların toplamının 1 milyar 262 milyon lira olduğunu kaydetti.

İstanbul'daki 39 ilçeyi gezdiğini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bir yandan da bu telaşla açılış ve temel atma törenlerimizi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlere sığmıyor ama yine biz sizi sıklıkla davet ediyor olacağız. Çok güzel işlerimiz var. Altyapıdan üstyapıya, peyzajdan, yeşil alandan kreşlere, kültür merkezlerinden birçok noktaya kadar. Yani seçim öncesi verdiğimiz her sözün karşılığını bu 5 yıllık yolculuğumuzda bulacaksınız."

Özellikle içme suyu hatlarının sıkıntılarının giderilmesinin, su kayıp ve kaçağın da azalması anlamına geldiğini belirten İmamoğlu, bir litre suyun bile önemli olduğunu, artık mevsimlerin, iç içe geçtiğini, bazen bir mevsimi yaşamadan öbür mevsime geçildiğini kaydetti.

İmamoğlu, "Bahar bir de niye bu günleri karıştırdı söyleyeyim size. Biz 31 Mart'ta erken getirdik bayramı, kafası karıştı baharın. Böyle bazen işte yağmur, soğuk, sıcak birbirine karışıyor. O da mevsimin sevinci olsa gerek. Yolumuz, bahtımız açık olsun." ifadelerini kullandı.