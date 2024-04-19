İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 15 ülkeden gelen çocukları ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 15 ülkeden İstanbul'a gelen çocukları misafir etti.

Fatih Saraçhane'deki İBB Başkanlık binası Meclis Salonu'nda çocuklara seslenen İmamoğlu, çok güzel bir manzarayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İmamoğlu, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelerek, buradaki kardeşleriyle buluşan çocukların enerji, neşe ve umut verdiğini dile getirdi.

Düzenledikleri Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali boyunca, çocukların İstanbul'un 19 farklı noktasında doya doya eğleneceklerini belirten İmamoğlu, "Kendi ülkelerinin, yörelerinin danslarını sergileyecekler. Birbirlerinin kültürlerini tanıyacaklar. Hep birlikte konserler izleyecek, şarkılar söyleyip oyunlar oynayacaklar." diye konuştu.

İmamoğlu, farklı dilleri konuşsalar da yeryüzündeki tüm çocukların evrensel bir dille hemen anlaşıp kaynaştıklarını ifade ederek, "Çocukların çok iyi bildiği, büyüklerin ise maalesef unuttuğu o dil, sevginin ve arkadaşlığın dilidir. O dil, barışın ve kardeşliğin dilidir." dedi.

23 Nisan'ın yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu aktaran İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukları hayata hazırlamak, risk ve tehlikelerden korumak için bütün toplumlar çaba harcıyorlar. Çocukların eğitimi, sağlığı, güvenliği, mutluluğu için kurallar koyuyor, kurumlar oluşturuyorlar. Ama ne yazık ki savaşlar bütün bu çabaları bir anda boşa çıkarıyor. Bu güzel festivalde misafirimiz olan tüm çocukların, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının savaşa karşı olduklarını çok iyi biliyorum. Dilerim, dünyanın tüm büyükleri de çocukların savaşla ilgili duygu ve düşüncelerinden gerekli dersi bir an önce alırlar. Dilerim misafir ettiğimiz Filistinli ve Ukraynalı çocuklar, en kısa zamanda barış ve huzur dolu bir hayata kavuşurlar. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivalinin çok güzel, çok eğlenceli geçeceğine, katılan herkesin unutulmaz hatıralarla evine döneceğine inanıyorum."

İmamoğlu, konuşmasının ardından Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Kosova, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan gelen çocuklar ile Ağrı Cumhuriyet İlkokulu Halk Dansları Topluluğu, Gaziantep Kılıçarslan Ortaokulu, Hatay Samandağ Halk Eğitim Merkezi, Malatya Gazi İlkokulu Halk Dansları Topluluğu ve Trabzon Akçaabat Folklor Spor Kulübü olarak katılım gösteren çocuklara çeşitli hediyeler verdi.